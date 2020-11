Avital Selinger keert terug als bondscoach volleybalsters

Selinger, geboren in Israël, kwam zelf ook uit voor de nationale ploeg. Hij was spelverdeler bij de Olympische Spelen van Barcelona in 1992, waar Nederland zilver won. De bondscoach toen was Arie Selinger, de vader van Avital. Toen de ploeg vier jaar later goud won, werd Selinger niet geselecteerd. In Atlanta was Joop Alberda de bondscoach. Hij is nu technisch directeur bij de volleybalbond en kwam in zijn zoektocht naar een nieuwe coach voor de vrouwen uit bij Selinger. Die staat bekend als erkend opleider. Hij is sinds ruim een jaar in dienst bij de bond als coach van het talententeam.



Belangrijke vraag voor de nabije toekomst is ook of sterspelers Lonneke Sloetjes en Celeste Plak nog terugkeren bij het Nederlands team. Zij lasten afgelopen jaar een sabbatical in.