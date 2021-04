Badloe als topfavoriet naar Spelen na derde wereldtitel op rij: ‘Topweekje’

Windsurfer Kiran Badloe heeft voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverd. De 26-jarige plankzeiler verstevigde op de voorlaatste dag van de wereldtitelstrijd voor de kust van Cádiz zijn leidende positie in het klassement. In de afsluitende medalrace op dinsdag, met de eerste tien van het klassement en dubbele punten, kan hij zijn eerste plaats niet meer verspelen. Hij gaat nog wel gewoon van start.

Badloe won maandag in Zuid-Spanje twee races en eindigde in de andere dagwedstrijd als tweede. Daardoor belandde hij op een puntentotaal van 14. Nummer 2 Byron Kokkalanis uit Griekenland heeft een achterstand van 26 punten. Dat is te veel om Badloe in de finale nog te kunnen achterhalen.

Badloe won in Cádiz vier van de negen races. Zijn slechtste klassering was de elfde plaats, in de derde wedstrijd. Dat resultaat mocht hij schrappen. Op vrijdag, de eerste racedag, werd er niet gevaren omdat er te veel wind stond.



Badloe veroverde vorige maand in Portugal ook al de Europese titel in de olympische RS:X-klasse. Hij is bij de Zomerspelen over drie maanden in Tokio de grote favoriet voor de gouden medaille. Zijn vroegere rivaal en trainingsmakker Dorian van Rijsselberghe veroverde de olympische titel in 2012 en 2016. Hij is inmiddels gestopt met windsurfen op het hoogste niveau.

Quote Het was een topweekje Kiran Badloe

,,Het was een topweekje, het ging superlekker”, liet Badloe vanuit Cádiz opgetogen weten. “Het EK won ik met weinig wind en hier stond er alle dagen veel wind en heb ik mezelf ook weer kunnen bewijzen. Door de afgelasting op vrijdag hebben we relatief weinig races kunnen varen. Als je dan voor het begin van de medalrace al zeker bent van de titel, is dat extra mooi. Dat deed Dorian vroeger ook. Dat kan ik nu ook op mijn lijstje zetten.”

Sil Hoekstra, de trainingsmakker van Badloe, eindigde als twaalfde op het WK. Hij heeft de rol van sparringpartner overgenomen van Van Rijsselberghe, die vorig jaar afzwaaide. “Het is gaaf dat de samenwerking met Sil nu ook succesvol uitpakt. Drie wereldtitels op rij is natuurlijk heel speciaal. Ik ga dinsdag lekker een ererondje varen in de medalrace, maar ik wil die wedstrijd nog wel winnen hoor.”

De Geus begint als nummer 1 aan medalrace Windsurfster Lilian de Geus begint morgen voor de kust van Cádiz als klassementsleidster aan de afsluitende medalrace. De 29-jarige titelverdedigster kan zich in de finale, met tien deelnemers en dubbele punten, echter niet veel permitteren. De Geus heeft een voorsprong van 3 punten op nummer 2 Charline Picon uit Frankrijk en van 5 punten op nummer 3 Katy Spychakov uit Israël. Ook nummer 4 Zofia Noceti-Klepacka uit Polen maakt met een achterstand van 7 punten nog kans op de wereldtitel. Volledig scherm Lilian de Geus. © Pim Ras Fotografie De Geus kwam maandag als tweede, vijfde en vierde over de finish. Daardoor verspeelde ze een klein deel van haar marge op haar achtervolgers. “Het was een lastige dag, vooral de laatste twee races vielen niet mee, omdat de wind erg toenam”, lichtte De Geus toe. “Helaas heb ik wat punten van mijn voorsprong moeten inleveren. Maar met mijn snelheid zat het wel goed. De medalrace wordt spannend. Ik ga proberen mijn eigen race te varen en voor de winst te gaan. Dit is een perfecte oefening voor de Olympische Spelen. Ook in Japan zal de strijd tot het einde heel ‘close’ zijn.”