Badloe en De Geus verstevigen leidende positie bij WK in Cádiz

Veelbespro­ken atlete Semenya mist olympische kwalifica­tie 5000 meter

15 april De veelbesproken Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya heeft nog geen olympisch ticket op zak. Ze won weliswaar een 5000 meter in Pretoria in 15.52,28 maar die tijd lag ruim 42 seconden boven de limiet van deze afstand op de Olympische Spelen in Tokio.