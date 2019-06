Badmintonner Lee moet toch stoppen na kanker

Khabib over gevecht met McGregor: ‘Hij smeekte: ‘alsje­blieft, vermoord me niet’’

12 juni Khabib Nurmagomedov wist in oktober het titanengevecht met Conor McGregor te winnen. Na het gevecht gingen beide mannen (en hun entourage) nog even door met knokken, waarna Khabib een schorsing kreeg. Tegen BBC zegt hij: ,,Waarom verdient hij een herkansing? Hij smeekte: ‘alsjeblieft, vermoord me niet.’ En nu praten we over een rematch?”