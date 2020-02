Badmintonners komen in EK-finale te kort tegen Denemarken

Het zilver was niettemin de beloning van een ongedacht sterk kampioenschap, waarin de mannen van Oranje alles wonnen tot aan de finale. Zaterdag was er nog een stuntzege op gastland Frankrijk in de halve finales.



De Deense badmintonners veroverden hun achtste Europese titel vrij overtuigend. Viktor Axelsen rekende af met kopman Mark Caljouw (21-6 21-16) in het enkelspel, waarna Kim Astrup en Anders Skaarup Rasmussen in het dubbelspel te sterk waren voor Jelle Maas en Robin Tabeling (21-13 21-11). Anders Antonsen maakte het af tegen Joran Kweekel in het tweede enkelspel (21-11 21-14).