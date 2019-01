‘Badr Hari en Hesdy Gerges betrapt op doping’

Successkiër stopt Meervoudig olympisch kampioen Svindal (36) begint aan laatste kunstje

27 januari De succesvolle Noorse skiër Aksel Lund Svindal zet na de wereldkampioenschappen in februari in Noorwegen een punt achter zijn loopbaan. De 36-jarige Svindal maakte dat in het Oostenrijkse Kitzbühel bekend.