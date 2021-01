Ball jongste speler ooit met triple-double in NBA

Van Gerwen begint The Masters tegen De Sousa of Clayton

7 januari Michael van Gerwen start zijn jacht op Gerwyn Price met een partij tegen de Portugees Jose de Sousa of de Welshman Jonny Clayton. De winnaar van hun onderlinge partij ontmoet MVG in de tweede ronde van The Masters, het eerste toernooi na het WK, van 29 tot en met 31 januari in Milton Keynes.