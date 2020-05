Barstjes in NBA-boodschap: einde seizoen in zicht?

Dat NBA-seizoen gaan we uitspelen, zo klonk het telkens optimistisch vanuit alle geledingen van de basketbalwereld. Tot deze week. Een aantal clubeigenaren en vertegenwoordigers van spelers zouden erop hebben aangedrongen de competitie te cancelen. Is dit de prelude voor een definitieve afgelasting?

President Donald Trump is er al wekenlang helder over: de grote sportcompetities in zijn land moeten de komende tijd een belangrijk onderdeel zijn van de beweging die de Amerikaanse economie weer op gang brengt. ,,De fans missen hun sport, willen zo snel als het kan terug de stadions in en ikzelf ben er ook wel klaar mee om herhalingen van 14 jaar geleden te kijken’', meldde hij onlangs tijdens een van zijn spraakmakende persconferenties.

Centraal in zijn verlangen staat ook de miljardenbusiness die de NBA heet. Al wekenlang wordt er gefilosofeerd over een hervatting van het seizoen, dat nog een gering aantal reguliere wedstrijden bevat met de play-offs als climax. Maar spijkers met koppen zijn er nog altijd niet geslagen. NBA-baas Adam Silver ziet het naar eigen zeggen bijna als een burgerlijke plicht om zijn sport aan de man te brengen, maar wordt inmiddels geconfronteerd met de realiteit, die steeds minder hoop biedt voor een herstart.

Telkens is de boodschap vanuit de NBA-leiding, de clubeigenaren en de spelers optimistisch geweest: dat seizoen gaan we uitspelen. Er zijn verschillende plannen bedacht, zoals het afronden van de competitie op één locatie. Las Vegas werd al genoemd en deze week kwam ook Walt Disney World in Orlando met al zijn hotelkamers en sportaccommodaties ter sprake als optie. Maar er blijft nog zoveel onzeker, dat ook Silver nu wellicht begint te twijfelen of het seizoen kan worden afgemaakt. Zeker omdat Amerika nog geen grip op het virus heeft gekregen.

Deze week werden de eerste barstjes in de boodschap zichtbaar. De Amerikaanse nieuwszender CNBC berichtte over toenemende druk op Silver & co van een aantal eigenaars en spelersmanagers om het NBA-seizoen definitief te stoppen.

Volgens CNBC zijn ze gefrustreerd over het gebrek aan duidelijkheid en willen ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke gezondheidsproblemen. Daarnaast vragen ze zich af of het nog wel financieel interessant is om te spelen zonder publiek. Het seizoen voltooien zou namelijk ook betekenen dat de spelers hun 25 procent ingehouden salaris, een afgesproken loonoffer dat op 15 mei ingaat, alsnog terugkrijgen van hun clubs.

Het artikel leidde meteen tot een felle reactie van sterspeler LeBron James op sociale media. ,,Ik zag een paar verhalen van directieleden en makelaars over de beëindiging van het seizoen. Daar is werkelijk niets van waar. Niemand die ik ken, heeft zoiets gezegd. Zodra het veilig is, willen we graag ons seizoen voltooien. Ik ben er klaar voor en ons team is er klaar voor.’'

Plan van aanpak

Of het nu om het geld gaat of niet, sportief gezien is het ook niet heel gek dat James wil doorspelen. De NBA-vedette is al 35, verkeert weliswaar nog in de vorm van zijn leven, maar zoveel jaren heeft hij niet meer om nog een titel te pakken. En hij was dit jaar met de Los Angeles Lakers hard op weg naar zijn vierde in zijn carrière. Ook hij proeft misschien wel dat het gebrek aan een duidelijke plan van aanpak, waar bijvoorbeeld de Nascar deze week wel mee kwam (een herstart al op 17 mei), ruimte laat voor dat andere gespreksonderwerp: de beëindiging van het seizoen.

Wat James ongetwijfeld ook niet leuk zal hebben gevonden, is dat de vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci zich deze week in een interview met de New York Times zeer sceptisch uitliet over de hervatting van sportcompetities. ,,Als je de veiligheid niet kunt garanderen, dan moet je spijtig genoeg door de zure appel bijten en zeggen: we moeten misschien dit seizoen afgelasten’', aldus Fauci. ,,Als wetenschapper en gezondheidsexpert moet ik op dit moment zeggen dat we er niet klaar voor zijn. Pas als er wijdverspreide tests met snelle resultaten beschikbaar zijn, kunnen we de sporten weer opstarten.’'

Ondertussen komt NBA-baas Silver steeds verder onder druk te staan om snel een beslissing te nemen. Want wat ook nog meespeelt: hoe later het seizoen eventueel nog wordt voltooid, hoe meer de start van het volgende in het gedrang komt en alles ertussenin, zoals de jaarlijkse draft.