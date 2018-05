Basketballer Norel (30) stopt na elf jaar bij Oranje

,,Daarvoor heb ik al mijn energie en rustperiodes nodig, ook in de zomermaanden. Dit is niet meer te combineren met het uitkomen voor de Orange Lions, hoe jammer ik dit ook vind'', zei Norel.

De 2,13 meter lange Zuid-Hollander debuteerde in 2006 op achttienjarige leeftijd in de nationale ploeg. Norel werd drie jaar later bij de jaarlijkse 'draft' voor de NBA gekozen door Minnesota Timberwolves. Tot een avontuur in de Noord-Amerikaanse profcompetitie is het echter nooit gekomen. Norel speelt al jarenlang in de Spaanse competitie.