Basketballer van LA Clippers in quarantaine na bezoek aan stripclub

Fotoreeks Snelle wieltjes denderen door de Tarzan­bocht

8:48 In mei had Max Verstappen moeten schitteren in de GP van Nederland op Zandvoort. Omdat de Formule 1 een jaartje is verschoven, kan het circuit nu dienen voor andere snelheidsduivels. Zo is er op 28 augustus het NK skeeleren. Fotograaf Pim Ras was getuige van een oefensessie, waarbij de skaters raasden over de Hunserug en door de Tarzanbocht.