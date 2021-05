Basketballers 3x3 in halve finales OKT na sensationele zege op wereldkampioen VS

VideoDe Nederlandse basketballers in de nieuwe olympische discipline 3x3 hebben in Graz de halve finales bereikt van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Oranje schakelde verrassend regerend wereldkampioen Verenigde Staten uit. De ploeg van bondscoach Brian Benjamin zegevierde met 21-16.

Oranje leidde een groot deel van de wedstrijd, maar bij een stand van 12-8 viel de productie even stil. Mede daardoor kwam de Amerikaanse formatie terug tot 12-12. Nederland nam daarna het initiatief weer over en na tussenstanden van 17-14 en 19-15 gaf Oranje de winst niet meer uit handen. Julian Jaring was met 7 punten topscorer bij Nederland, gevolgd door Arvin Slagter (6 punten), Dimeo van der Horst en Jessey Voorn (beiden 4 punten).



Nederland schaarde zich zaterdag dankzij overwinningen tegen Oostenrijk (17-15) en Kroatië (22-16) bij de laatste acht. In de halve finales speelt Oranje zondagavond tegen Frankrijk, dat Brazilië met 21-19 de baas bleef. De eerste drie van het OKT veroveren een olympisch ticket.

Het Nederlands vrouwenteam werd zaterdag in Graz in de groepsfase uitgeschakeld. Oranje won weliswaar ook de laatste twee pouleduels, 16-14 tegen Belarus en 22-3 tegen Sri Lanka, maar dat was onvoldoende voor een plek in de kwartfinales. Belarus maakte in poule C 3 punten meer dan Nederland (68 om 65) en plaatste zich daardoor voor de knock-outfase.

Komende week is in Hongarije (4-6 juni) het laatste OKT. Bij dat toernooi is zowel bij de vrouwen als mannen nog één olympisch startbewijs te verdienen.

Jesper Jobse, hier op archiefbeeld, in actie namens de Nederlandse 3x3-ploeg. © AFP