Basketballers 3x3 naar kwartfinale OKT, vrouwenploeg uitgeschakeld

LeBron helpt Lakers met wanhoops­schot alsnog aan plaats in play-offs NBA

20 mei Een wanhoopsschot van vedette LeBron James heeft titelverdediger Los Angeles Lakers alsnog een plek in de play-offs van de NBA bezorgd. Met nog een minuut te spelen in de barrage tegen Golden State Warriors en de schotklok bijna op 0 seconden, mikte James van afstand de bal raak voor een beslissende 3-punter. Het betekende een overwinning van 103-100 en een vervolg in de nacompetitie, waarin de Lakers op jacht kunnen naar titelprolongatie.