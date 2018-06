Basketballers naar finale WK 3x3

Tegenstander in de finale, dinsdag om 15.00 uur, is regerend wereldkampioen Servië, dat in de andere halve eindstrijd met 21-19 te sterk was voor Polen.



Nederland, bestaande uit Jesper Jobse, Sjoerd van Vilsteren, Dimeo van der Horst en Aron Royé, moest aanvankelijk het initiatief laten aan Slovenië en kwam met 9-5 achter. Royé en Jobse brachten de ploeg van bondscoach Brian Benjamin weer langszij. Door scores van Jobse en Van der Horst liep Oranje uit naar 17-13. In de slotfase hield Nederland die marge vast.



Basketbal 3x3 is een sport die over twee jaar debuteert op de Olympische Spelen van Tokio. Drie spelers van elk team staan in het veld en gebruiken één basket. Servië won vorig jaar in Nantes de finale met 21-18.