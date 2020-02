Basketballers Toronto hebben smaak te pakken

NBA Westbrook leidt Rockets langs Lakers, Antetokoun­mpo en Bucks denderen door

7 februari Russell Westbrook was afgelopen nacht de grote man bij de Houston Rockets, dat in Los Angeles met 121–111 te sterk was voor de Lakers. De 31-jarige point-guard was de uitblinker met 41 punten in het Staples Centre .James Harden kwam dit keer niet verder 14 punten voor Houston.