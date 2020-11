Basketballers Toronto wijken uit naar Florida voor duels NBA

De Toronto Raptors spelen in het nieuwe seizoen van de NBA de thuiswedstrijden niet in eigen stadion. De club wijkt vanwege de coronapandemie uit naar Tampa Bay in Florida.

Toronto mag volgens verscheidene media van de Canadese regering niet in eigen stadion basketballen. Toronto veroverde in 2019 de titel in de NBA, als eerste club ooit in Canada.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 22 december moet volgend jaar uiterlijk op 22 juli afgelopen zijn. Een dag later beginnen de Olympische Spelen in Tokio. De competitie telt slechts 72 wedstrijden. De nummers 7 tot en met 10 van iedere conferentie bepalen in onderlinge duels wie er aan de play-offs mogen deelnemen.

Het afgelopen seizoen werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in een bubbel in Disney World in Orlando.

Los Angeles Lakers won de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.