Beachkoppel Katja Stam en Raïsa Schoon stunt met Elite 16-eindzege in Mexico

De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de eerste editie van het Elite 16-toernooi in het Mexicaanse Rosarito op hun naam geschreven. Het duo won de finale van Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland in twee sets: 21-14, 21-13.

Stam (23) en Schoon (20) wisten nooit eerder een toernooi op de Beach Pro Tour, voorheen de World Tour, te winnen. Op de Elite 16-toernooien, het hoogste niveau in de nieuwe wedstrijdenreeks, is in het hoofdschema slechts plaats voor zestien teams bij zowel de vrouwen als de mannen. Vorige week waren Stam en Schoon al verliezend finalisten in een ander toernooi in Mexico. In Tlaxcala ging het om een zogenoemde Challenge, een niveau onder de Elite 16.

Mannentoernooi

Ook bij de mannen haalde het Nederlandse duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen de finale, maar zij verloren in twee sets van het als eerste geplaatste koppel Cherif Younousse/Ahmed Tijan uit Qatar: 17-21, 15-21. Aan de Elite 16, een nieuw toernooi op de internationale Beach Pro Tour, mogen alleen de beste zestien teams ter wereld meedoen bij zowel de vrouwen als de mannen.

,,Ongelooflijk, ik kan niet beschrijven hoe ik me voel”, reageerde Stam op de website van de Pro Tour. ,,Ik denk dat het verschil met vorige week is dat we in Tlaxcala al blij waren dat we de finale hadden bereikt en daarin niet zo agressief speelden als vandaag. Nu zijn we gewoon op dezelfde voet doorgegaan. Ik ben trots dat het ons gelukt is en dat we hebben laten zien dat we mee kunnen op zo’n hoog niveau.”

Het Nederlandse koppel was vanuit de kwalificaties doorgedrongen tot de finale en speelde de afgelopen week de meeste duels (zeven) van alle deelnemers. De 1,92 meter lange Stam bleek daarin vaak niet te stuiten aan het net.

Half april wacht het volgende toernooi, een Challenge op het strand van het Braziliaanse Ipanema. ,,Daar gaan we ons binnenkort op voorbereiden”, vertelde Schoon. ,,Maar het eerste wat we nu willen is even bijkomen en genieten van dit moment.”