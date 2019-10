Bekele in Amsterdam op jacht naar drie op rij

De Ethiopische atlete Tadelech Bekele gaat voor een 'hattrick' in Amsterdam. De 28-jarige hardloopster was de afgelopen twee jaar de beste op de marathon door de hoofdstad. Bekele staat op zondag 20 oktober voor de derde keer op rij aan de start in Amsterdam.



De Ethiopische aast niet alleen op haar derde zege, ze gaat ook proberen het parcoursrecord te verbeteren. Dat staat nu op 2.21.09, in 2012 gelopen door haar landgenote Meseret Hailu. Het persoonlijk record van Bekele is 2.21.40. De atlete uit het NN Running Team zette dat vorig jaar neer in de marathon van Londen, waarin ze als derde eindigde.



Bekele krijgt in Amsterdam geduchte concurrentie van Linet Masai. De Keniaanse, die in 2009 op de baan wereldkampioene op de 10.000 meter werd, debuteerde vorig jaar in Amsterdam op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Masai eindigde toen als vijfde in 2.23.46.