Bekking grijpt met Team Brunel leiding in Volvo Ocean Race

De Nederlandse zeilboot pakte in de afgelopen 48 uur de derde plek af van Team Vestas waarna Bekking en zijn navigator Andrew Cape hun jacht oostelijk van de twee koplopers Mapfre en Dongfeng posteerden. Halverwege de etappe, die op 5 november in Lissabon van start ging, mag Team Brunel zich nu virtueel koploper noemen.

Volgens Bekking en Cape zal de beslissing pas in de slotfase van de etappe over 7000 zeemijl (bijna 13.000 kilometer) vallen. ,,Over drie of vier dagen krijgen we echt meer wind. Maar zelfs dan is Kaapstad nog steeds ver weg. De laatste paar honderd mijl zal beslissend zijn. Tot die tijd draait het erom een zo goed mogelijke uitgangspositie te verkrijgen.''