België houdt hockeyers buiten finale Pro League

De Nederlandse hockeyers moeten bij de Grand Final van de Pro League genoegen nemen met de strijd om brons. Oranje wist zich voor eigen publiek in Amsterdam niet te plaatsen voor de finale. De ploeg van bondscoach Max Caldas bleek in de halve eindstrijd niet opgewassen tegen wereldkampioen België: 1-3.

Nederland was eerder deze maand nog twee keer te sterk voor België in de groepsfase: 0-4 in Antwerpen en 4-3 in Den Bosch. In het Wagener Stadion kon Oranje de nummer één van de wereldranglijst echter niet opnieuw verrassen.

België speelt zondag in de finale tegen Australië, dat in de andere halve finale Groot-Brittannië in Amsterdam met 6-1 versloeg. Oranje komt in de troostfinale tegen de Britten uit.

De wedstrijd verliep in een hoog tempo, met twee ploegen die de fysieke kracht bepaald niet schuwden in de persoonlijke duels. Bij een botsing met een tegenstander raakte Jorrit Croon in het eerste kwart geblesseerd aan zijn bovenlichaam. Kermend van pijn ging hij naar de kant. Voor nader onderzoek werd Croon naderhand naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarna gingen Jeroen Hertzberger en Alexander Hendrickx met elkaar in de clinch. Beide spelers kregen de gele kaart en moesten tien minuten toekijken vanaf het strafbankje.

België kwam in de 18e minuut op voorsprong door een treffer van Tanguy Cosyns, die doelman Pirmin Blaak van dichtbij klopte. Acht minuten later bracht Jelle Galema de gelijkmaker op zijn naam na goed voorbereidend werd van Jip Janssen.

Na de rust drong Oranje sterk aan. Een serie strafcorners leverde echter geen verdiend doelpunt op. Die reeks missers brak de Nederlandse ploeg daarna op. Met een technisch hoogstandje zorgde Tom Boon voor 1-2 waarna Hendrickx het pittige duel uit de vierde strafcorner besliste: 1-3.