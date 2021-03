Belgisch goud en zilver op vijfkamp EK indoor, Broersen tiende

Het was lang onzeker of Thiam wel kon meedoen in Torun vanwege een positieve coronatest, maar de regerend wereld- en Europees kampioen op de zevenkamp testte tijdig negatief. Ze kwam uit op 4904 punten, een Belgisch record. Vidts noteerde 4791 punten. Thiam won het hoogspringen (1,89), het kogelstoten (15,16) en het verspringen (6,60).

Nadine Broersen eindigde als tiende en laatste. De Dongense stond na drie onderdelen nog vierde, maar door drie ongeldige pogingen bij het verspringen bleef ze zonder punten op dat onderdeel en was een medaille niet meer haalbaar. De voormalig wereldkampioene (2014) maakte de vijfkamp toch af; ze werd tiende op de 800 meter in 2.21,97.

De pas 20-jarige Noor Jakob Ingebrigtsen won met overmacht de finale van de 1500 meter, maar de regerend Europees kampioen outdoor werd na afloop gediskwalificeerd. Hij had in het begin van de race zijn voet naast de binnenbaan gezet en dat is tegen de regels. De Poolse vedette Marcin Lewandowski schoof op in de uitslag en kreeg het goud. De 33-jarige Lewandowski prolongeerde zo zijn titel.