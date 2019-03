Belgische hockeyers vrijgepleit van gokken

Video Geslaagde inhaalrace van Brooklyn Nets

9:41 Brooklyn Nets houdt goed zicht op deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg versloeg dinsdag (lokale tijd) Sacramento Kings na een wonderbaarlijke inhaalrace. Bij het begin van het laatste kwart had Sacramento nog een voorsprong van 25 punten. Met een lay-up in de allerlaatste seconde besliste Rondae Hollis-Jefferson het duel in het voordeel van de gasten uit New York: 121-123.