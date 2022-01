Belgische topgolfer ligt in ziekenhuis met zeldzame nierziekte: ’Zei mijn vrouw dat ik nog niet klaar was om heen te gaan’

,,De voorbije weken maakte ik een tocht mee die ik niemand toewens”, aldus de Belgian Bomber, in zijn videoboodschap te zien in een ziekenhuisbed in het Mediclinic Parkview Hospital in Dubai. ,,Ik ging langs bij mijn arts met gezwollen enkels, nog diezelfde dag werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Ze ontdekten vocht in één van mijn longen, meerdere bloedklonters in de longen, maar er was nog steeds geen diagnose. Het waren één van de meest beangstigende dagen in mijn leven. Ik keek mijn vrouw in de ogen en zei haar dat ik nog niet klaar was om heen te gaan.”