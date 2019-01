Bemoedigende rentree voor zeilster Berkhout in Miami

Lobke Berkhout heeft haar rentree in het wedstrijdzeilen gevierd met twee top 10-klasseringen in de 470-klasse bij de wereldbekerwedstrijden in Miami.

Samen met Afrodite Zegers noteerde de 38-jarige Berkhout in lichte, onstabiele wind een tiende en achtste plaats in de eerste twee races. Met als resultaat de achtste plaats in de tussenstand.

Berkhout is terug na bijna zeven jaar afwezigheid. De zeilster stopte in 2012 na een bronzen medaille op de Spelen van Londen. Ze werd vijf keer wereldkampioene in de 470-klasse. Met Marcelien de Koning won ze ook zilver op de Spelen van 2008 in Peking.

,,Een prima eerste dag. We komen steeds meer in ons spel en beginnen elkaar steeds beter aan te voelen. Twee keer top 10 op een lastige dag is best oké. Het wedstrijdveld is op volle sterkte en de omstandigheden zijn lastig’', zei Berkhout.

Windsurfster Lilian de Geus staat na de eerste race onderaan in het klassement (35e). De regerend wereldkampioene in de RS:X kreeg de zwarte vlag vanwege een te vroege start en liep tegen een diskwalificatie aan. ,,Dit wordt helaas al mijn aftrekresultaat voor de komende week’', zei ze.