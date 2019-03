Bendsneyder net naast de punten in opening Moto2

Bendsneyder was met hoge verwachtingen naar Qatar gekomen. Hij reed sterke vrij trainingen, maar in de kwalificatie had de 20-jarige Nederlander moeite met de omslag naar kouder weer en zette hij slechts de achttiende tijd neer.



Hij had een slechte start in de race en reed lang buiten de top 20. Geleidelijk aan wist hij posities te winnen en in de laatste ronde deed hij nog een aanval op plek vijftien, maar die mislukte.



De Italiaan Lorenzo Baldassarri won de race in de Moto2. Hij ging een fractie eerder over de meet dan de Zwitser Thomas Lüthi.



,,Door een onbezonnen actie van een ander moest Bo achteraan beginnen. In dit sterke veld met veel gelijkwaardige coureurs is dat een nagenoeg onmogelijke opgave, maar hij heeft zich fantastisch teruggevochten in de wedstrijd”, zei teammanager Jarno Janssen van NTS RW Racing GP. ,,Dat hij dan net naast de punten grijpt, is heel zuur.”



Bendsneyder was blij dat hij ondanks de slechte start toch nog om de punten had kunnen vechten. ,,In de laatste zes ronden had ik zo’n last van opgepompte armen dat ik amper nog de rem kon pakken. Ik heb alles geprobeerd om dat laatste punt te pakken, maar het ging gewoon niet. We hebben wel laten zien dat de top 10 mogelijk was geweest.”