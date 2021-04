Bendsneyder rijdt in GP Doha opnieuw in de punten

Moto2Bo Bendsneyder is ook in de tweede race van het seizoen in de Moto2, de Grote Prijs van Doha, in de punten geëindigd. De 22-jarige Rotterdammer finishte in de tweede race op het Losail International Circuit als twaalfde. Na de 7 punten van vorige week pakte hij er nu 4.