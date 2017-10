Bendsneyder tiende in Maleisië

Bendsneyder streed in een groepje om plek vijf. Hij kwam echter niet verder dan de tiende plek, goed voor zes punten voor het WK. De Spanjaard Joan Mir pakte zijn tiende overwinning van dit seizoen. De twintigjarige Honda-coureur had zich vorige week op Phillip Island in Australië al verzekerd van de wereldtitel in de lichtste klasse.



Mir zette zijn dominantie gewoon voort op Sepang, waar hij zijn landgenoot Jorge Martin (tweede) en de Italiaan Enea Bastianini (derde) naast zich kreeg op het podium.



In de Moto2 pakte de Italiaan Franco Morbidelli de wereldtitel. Een derde plaats in Maleisië volstond daarvoor.