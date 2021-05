Bendsneyder verrast in Le Mans, wéér zege Miller

Een spoedoperatie aan zijn rechterarm heeft wonderwel goed uitgepakt voor motorcoureur Bo Bendsneyder. De Rotterdamse wegracer eindigde bij de Grote Prijs van Frankrijk op het circuit van Le Mans als vijfde in de Moto2. Dat is zijn beste klassering ooit in deze klasse uit het WK wegrace. De Spanjaard Raul Fernandez won de race.

De 22-jarige Bendsneyder onderging vorige week een operatie aan zijn arm om een euvel te verhelpen waar veel motorracers mee worstelen. Hij had last van de ‘arm pump’, vrij vertaald de opgepompte onderarm. Door de langdurige spanning tijdens de races kunnen de spieren in de armen verkrampen en zorgen voor krachtverlies.

De Rotterdammer deed het al goed in de kwalificaties, waarin hij de zesde startplek pakte. Vanaf die positie kende hij een prima start in de race en na enkele ronden lag de coureur van het Indonesische team Pertamina Mandalika zelfs op de derde plaats. Hij kon die podiumplek niet vasthouden; de Australiër Remy Gardner en de Italiaan Tony Arbolino gingen hem nog voorbij.

Miller wint opnieuw in MotoGP

De Australiër Jack Miller is dit seizoen tot nog toe de sensatie van de MotoGP. De motorcoureur uit het fabrieksteam van Ducati zegevierde voor de tweede keer op rij. Hij won na de Grote Prijs van Spanje ook de Grote Prijs van Frankrijk. Zelfs twee kleine tijdstraffen konden Miller in de regenrace op het circuit van Le Mans niet stuiten.

De Fransman Johann Zarco reed in zijn thuisrace naar de tweede plaats op zijn Ducati. Zijn landgenoot Fabio Quartararo, die van poleposition startte, eindigde op de fabrieksmotor van Yamaha als derde. Hij nam de leiding in het wereldkampioenschap over van de Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati), die als vierde over de meet kwam.

Marc Márquez, zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, haalde het einde van de race niet. De onfortuinlijke Spanjaard ging twee keer hard onderuit op zijn Honda. Na zijn tweede uitglijder staakte hij gedesillusioneerd de strijd. Márquez miste het vorige seizoen in zijn geheel vanwege een gecompliceerde armbreuk.

De race in Le Mans zat vol valpartijen en verrassende wendingen. Dat kwam mede door de regen, waardoor de coureurs al na vijf ronden de pits indoken om van motor te wisselen. Quartararo ging daar in de fout; hij stopte bij het verkeerde wisselvak. Voor straf moest de Fransman een extra ronde door de pitlane. Miller profiteerde daarvan. De Australiër, die al vanaf de start de juiste snelheid te pakken had, nam de koppositie over en stond die in het restant van de race niet meer af.

Miller was zelf ook even de fout ingegaan door op te hoge snelheid door de pitstraat te rijden. De Ducati-rijder moest voor straf twee keer de ‘long lap’ maken, dat is een extra lusje die speciaal op het circuit is aangelegd. Hij verloor er amper tijd door; op de regenbanden was Miller superieur.

Márquez was overigens de beste motorwisselaar. Hij stapte zo snel over van de ene op de andere machine, dat hij als leider in de race uit de pitstraat kwam. Hij reed zijn eerste rondjes sinds zijn succesvolle seizoen in 2019 aan kop. Niet voor lang, want de Spanjaard nam te veel risico bij een chicane en vloog over de kop. Wonderwel kon hij ongehavend de race vervolgen. Maar toen hij even later weer onderuit ging, gaf hij er de brui aan.

In het kampioenschap is het na vijf races ongemeen spannend. Quartararo heeft 80 punten, 1 meer dan Bagnaia, Zarco is de nummer 3 met 68 punten en Miller volgt met 64 punten.

Volledig scherm Jack Miller. © REUTERS

