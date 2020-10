Berghuis zelfkritisch na strafschoppenregen: Zeker niet aan de arbiter gelegen

samenvattingen Mannen én vrouwen beginnen tweeluik tegen Groot-Brittannië met zege

28 oktober De Nederlandse hockeysters hebben de eerste van twee wedstrijden tegen Groot-Brittannië in de Pro League gewonnen. Nadat de wedstrijd in een leeg Wagener Stadion in Amsterdam in de reguliere speeltijd was geëindigd in 1-1, won Oranje met 3-1 in de shoot-outs van de olympisch kampioen.