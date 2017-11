Beruchte GP van Macau eist een leven

Gewichtheffer 'Kleine Hercules' (50) overleden

15:41 Drievoudig olympisch kampioen gewichtheffen Naim Suleymanoglu is overleden in een ziekenhuis in Istanbul. De krachtpatser, vanwege zijn lengte van 1,47 meter de 'Kleine Hercules' genoemd, is slechts vijftig jaar oud geworden. Hij onderging kortgeleden een levertransplantatie.