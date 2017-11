Beruchte GP van Macau kost weer een leven

Kromowidjojo derde in Singapore bij we­reld­be­ker­wed­strij­den

12:59 Ranomi Kromowidjojo heeft bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Singapore het brons gepakt op de 100 meter vrije slag. De tweevoudig olympisch kampioene tikte aan na 51,65. De Australische Cate Campbell won in 50,85, de Zweedse Sarah Sjöström werd tweede in in 50,99.