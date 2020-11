Besseling en Luiten beginnen slecht in Zuid-Afrika

Geen succes TeamNL op eerste dag EK judo

16:14 Op de eerste dag van de Europese titelstrijd judo in Praag zijn de Nederlandse deelnemers niet in de buurt van medailles gekomen. Bij de mannen verloren Tornike Tsjakadoea (-60 kg) en Ivo Verhorstert (-66) in respectievelijk de tweede en eerste ronde. Voor Sanne Verhagen (-57) en Naomi van Krevel (-52) was bij de vrouwen de tweede ronde het eindstation.