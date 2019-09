Besseling op slotdag KLM Open van start als beste Nederlander

Door Ralph Blijlevens



Dat is opmerkelijk, want de 33-jarige Besseling komt normaal gesproken uit op de Challenge Tour, een divisie onder de European Tour waartoe het KLM Open behoort. ,,Ik heb onwijs genoten vandaag, het was een fantastische dag’’, sprak Besseling na afloop. ,,Ik speelde lekker en voor mijn gevoel heel goed en heb genoten van het publiek. Dat maak ik zeker niet iedere week mee’’, zei hij over de Challenge Tour.



Besseling doet dit jaar voor de elfde maal mee aan het Dutch Open, zijn beste resultaat was een twintigste plaats in 2017. Voor de jarige editie van 2019 liet hij een toernooi op de Challenge Tour schieten, terwijl hij daar de punten nodig heeft om van een 35ste positie te stijgen naar de top15. Die eindklassering is goed voor promotie naar de European Tour.



Over een mogelijke topklassering op The International bij Amsterdam, zijn thuisbaan, wilde Besseling niet nadenken. ,,Ik voel me goed, dat is belangrijker. Ik heb vandaag gespeeld met de Amerikaan Tory Merritt, die op de PGA Tour speelt, en ik deed niet voor hem onder’’, aldus Besseling, over de +3 dagscore van Merritt zaterdag. ,,Hopelijk kan ik mezelf morgen een mooie kan geven. Aan het eind van de dag zie ik wel waar ik sta. Met dromen over het winnen van het KLM Open ben ik niet bezig.’’

Joost Luiten

Tweevoudig oud-winnaar Joost Luiten keek na afloop terug op een tegenvallende derde ronde. Hij eindigde met een dagscore van -2, goed voor in totaal 208 slagen (-8) en een gedeelde vijftiende plaats. ,,Ik sta hier met een klote-gevoel, ik heb zeker drie, vier of vijf slagen laten liggen. Ik had wat dichter bij de leiders willen staan. Min elf was een mooie positie geweest om morgen (zondag, red.) een goede move te maken. Maar ja, dat is golf. De ene dag vliegt de bal er in met je ogen dicht en de andere dag kan je een uur naar een putt kijken en weet je niet wat je moet doen’’, aldus de winnaar van 2013 en 2016.



In het jaar van zijn laatste zege kwam Luiten ook terug nadat hij met -4 aan de laatste ronde was begonnen. ,,Het kan’’, wees hij zaterdag naar de beste score van de dag: de Brit Matt Wallace had een 63 op zijn scorekaart staan, -9 slagen onder par. ,,Er zal morgen iets speciaals moeten gebeuren’’, aldus Luiten, die beloofde vol in de aanval te zullen gaan op de slotdag van het 100-jarige KLM Open. ,,Ik heb niets te verliezen. Vandaag heb ik ook aangevallen, maar ik vergeet mezelf te belonen. Dat is frustrerend. Mijn spel is goed genoeg om iedereen hier aan te kunnen. De score is niet wat mijn spel aangeeft.’’

Leider leaderbord

Na drie dagen golfen op The International staan twee namen bovenaan op het leaderboard: Sergio Garcia en Callum Shinkwin staan gedeeld eerste met een totaal van 201 slagen, goed voor -15. De Spanjaard, vooraf een van de grote topfavorieten voor de eindzege, en de Brit hadden voor hun derde ronde 66 slagen nodig (-6).



Besseling staat op een gedeelde negende plaats en heeft gezelschap van onder meer de Belg Thomas Pieters, in 2015 winnaar van het KLM Open.

Andere Nederlanders