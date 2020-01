Beste hockeyer ter wereld blijft bij Bloemendaal

WK judo van 2021 verplaatst van Wenen naar Tasjkent

14:07 De beste judoka’s ter wereld gaan volgend jaar naar Tasjkent voor de WK. De strijd om de mondiale titels was in eerste instantie toegewezen aan Wenen, maar de Oostenrijkse bond raakte de organisatie kwijt omdat het te laat was met betalen.