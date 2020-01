Beste seizoensprestatie van Cheryl Maas op slopestyle

De zege in Seiser Alm ging met 73,48 punten naar de Australische Tess Coady. Zij bleef de Britse Katie Ornerod en de Canadese Brooke Voigt voor. De Belgische Loranne Smans eindigde net naast het podium als vierde.



In november vorig jaar eindigde Maas in het Italiaanse Modena als achtste op een wereldbekerwedstrijd Big Air. Bij de slopestylewedstrijd in het Zwitserse Laax was ze deze maand 22e geworden.