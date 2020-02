Bestuur Russische atletiekfederatie stapt op

Het voltallige bestuur van de Russische atletiekfederatie RusAF is vandaag opgestapt. Dat besluit is genomen als gevolg van de nieuwe sancties die zijn opgelegd door het wereldantidopingbureau WADA. Een werkgroep van het Nationaal Olympisch Comité in Rusland neemt de taken voorlopig over.