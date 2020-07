Bestuurscrisis bij Nederlandse judobond: drie bestuursleden treden af

Het bondsbestuur had de vergadering uitgeschreven om de bestuurlijke vernieuwing en de notitie over wijziging van het talentontwikkelingsproces (terug naar de clubs) te bespreken. In de afgelopen maanden was er commotie ontstaan tussen bondsraad en bestuur over deze twee onderwerpen.



Tijdens de vergadering diende een vertegenwoordiger van het district Noord-Holland een motie in. Daarin werd onder meer om het ontslag van voorzitter Thieme en bestuurslid De Leeuw gevraagd en om stopzetting van het nieuwe talentontwikkelingsproces. Deze motie werd met meerderheid aangenomen waarna het bondsbestuur de vergadering schorste voor beraad. Na de heropening maakte Bogaarts zijn vertrek bekend, samen met Thieme en De Leeuw.



Volgens het opgestapte drietal heeft de bondsraad een besluit genomen, dat de financiële positie ernstig kan schaden dan wel in gevaar brengt. ,,Wij kunnen niet achter dit besluit staan en wensen ook niet aan de uitvoering mee te werken. Wij distantiëren ons van dit besluit en leggen de verantwoordelijkheid bij de bondsraad. Derhalve stellen wij onze portefeuille ter beschikking en treden per heden af."