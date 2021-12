Betaald voetbal en OKT schaatsen kunnen doorgaan, ‘lichtpuntje’ voor jongeren

NOC*NSF is blij dat jongeren tot en met 17 jaar buiten kunnen blijven sporten bij hun club, ook al is dat in de lockdown maar tot 17.00 uur. ,,Het is het lichtpuntje in de donkere dagen die eraan komen”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel in een eerste reactie op de lockdown die het kabinet afkondigde.



De lockdown houdt in dat vanaf zondag 5.00 uur alle binnensportaccommodaties dicht gaan. De buitensportlocaties blijven wel open tot 17.00 uur, maar volwassenen mogen slechts alleen of met zijn tweeën trainen op 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 17 jaar mogen op de vereniging wel trainen en onderling wedstrijden spelen.