Betrian moet genoegen nemen met brons op WK boksen

Hockey­sters overtui­gend naar finale Champions Trophy

22 november Wie houdt de Nederlandse hockeysters zondag af van de overwinning in de laatste editie van de Champions Trophy? Dat is de vraag na de vierde overwinning op rij vandaag tegen Groot-Brittannië (4-0), waardoor Oranje zich in het Chinese in Changzhou soeverein plaatste voor de eindstrijd.