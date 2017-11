Bijl: Negentien medailles, zes goud? Kan ik niks mee

Over een gewenst aantal medailles doet de oud-volleyballer geen uitspraken. ,,Pas na de olympische kwalificatietoernooien half januari is bij alle sporten bekend wie er gaan. Dus ik heb nu nog geen streven.”



De olympische kriebels beginnen te komen bij Bijl, die zich geen zorgen maakt over de situatie in Korea, ‘al is het de laatste tijd iets rustiger’. ,,Het leeft daar niet heel erg, ze zijn het wel gewend. De spanning is er al jarenlang. Iedereen gaat er volledig vanuit dat het doorgaat – en dat gaat het ook.”