Bijzonder intermezzo: boksers maken tijdens wereldtitelgevecht doodleuk praatje

Ziehier de aparte conversatie in het IBF-wereldtitelgevecht bij de supermiddengewichten van zaterdag. Canelo Alvarez en Caleb Plant waren in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas aanbeland aan ronde negen toen ze even de tijd namen om uit te blazen. Plant knoopte het gesprek aan, Alvarez antwoordde kort. De heren ‘dansten’ rond, de slagen bleven achterwege.

Boegeroep

Na twintig seconden vond het publiek het mooi geweest en het boegeroep begon. Einde gesprek. Plant ging in de aanval, Alvarez reageerde met een welgemikte linkse. Na het kort en vooral apart intermezzo gingen de heren verder met datgene waarvoor ze gekomen waren: boksen.

Twee ronden later was het gevecht over. Plant hing in de touwen, de scheidsrechter oordeelde dat de Amerikaan niet meer verder kon. 21-0 werd zo 21-1. Alvarez werd de nieuwe wereldkampioen in de IBF. Zo is de Mexicaan de enige bokser bij de supermiddengewichten die de titels van alle bonden (WBA, WBO, WBC en dus IBF) heeft.