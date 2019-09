Bijzondere namen op KLM Open: van Gerry en Seve tot Maarten en Joost

Door Ralph Blijlevens



120 gulden. Omgerekend iets meer dan 54 euro. Dat was in de beginjaren van het Nederlandse golftoernooi de beloning voor de winnaar. De eerste, in 1912, was de Brit George Pannell, die van twaalf deelnemers de minste slagen nodig had voor de toen nog 36 holes van de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club. Het was de geboorte van wat is uitgegroeid tot het oudste internationale sporttoernooi van Nederland.