‘Bitch’ Laura Dijkema kent haar rol op het WK volleybal: ‘Ik zie mezelf als de aanjager’

Karolien Florijn (24) kan zich op WK eindelijk meten met wereldtop: ‘Eet wel 70 bananen per week’

Heel lang wordt er al naar uitgekeken, maar uitgerekend de hoofdrolspeelster is er niet zo mee bezig. Op het WK roeien in Tsjechië komt Karolien Florijn (24) uit Voorschoten erachter hoe ver ze nog van de absolute top verwijderd is. Ze kijkt nooit op de deelnemerslijst en eet wel zeventig bananen per week. ,,Als we na het WK vrij zijn, raak ik geen banaan meer aan.”

20 september