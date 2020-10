Bizar: Albies slaat opnieuw homerun in handschoen van ploeggenoot

Het was een curieuze herhaling van zetten vannacht in de tweede wedstrijd van de finalereeks van de National League. Net als een dag eerder sloeg de Antilliaan Albies in de negende inning een homerun. En net als een dag eerder stond Melancon aan de andere kant van de schutting net op de goede plek warm te draaien om de bal als souvenir te kunnen vangen. Met de samenwerking zit het dus wel goed bij de Braves, die in de best-of-sevenserie een 2-0 voorsprong hebben genomen op de topfavoriet.

Albies speelde in Arlington opnieuw een hoofdrol tegen de Dodgers, waar Kenley Jansen langs weer de kant bleef. Net als Melancon, die na zijn vangbal het veld in kwam als closer en tekende voor de save. Dat was hard nodig ook, want nadat Albies voor 8-3 had gezorgd maakten de Dodgers het in de gelijkmakende slagbeurt nog flink spannend (8-7). Melancon zorgde vervolgens voor de laatste nul en stelde de overwinning voor de Braves veilig.