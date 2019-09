Bizar WK in de woestijnhitte van Qatar: ‘Dit is niet zuiver gegaan’

Door Pim Bijl



Het is een vreemde gewaarwording, hier in Doha. De verzengende hitte, tegen de 40 graden, verandert bij het binnenstappen van het Khalifa Stadium plots in een best aangename temperatuur. Meer dan duizend airco’s blazen op volle toeren om de temperatuur zo’n 15 graden naar beneden te ­halen. Ze zorgen voor een licht briesje en zijn voor iedereen zichtbaar in drie grote cirkels: ter hoogte van de baan, op de eerste ring en hoog op de tweede ring.