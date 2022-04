Bizarre comeback in Nederlandse honkbalcompetitie: ‘Mijn telefoon staat roodgloeiend’

Wie dit in een boek opschrijft, krijgt de kritiek dat het wel héél vergezocht is. Toch is dat ongeveer wat gisteren in de Hoofdklasse gebeurde. In een onwaarschijnlijke zevende inning, die ruim een uur duurde, maakte RCH maar liefst 23 runs, een nieuw nationaal record. Eindstand: 24-18. De zege van MCH is de grootste comeback ooit in het Nederlandse honkbal.