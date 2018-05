BMX-bondscoach De Bever: 'Onze vijver wordt steeds groter'

De 'droombaan' was begin dit jaar decor van een nachtmerrie. Jelle van Gorkom, winnaar van zilver op de Spelen van Rio, liep bij een trainingsongeval ernstige verwondingen op toen hij onderaan de startheuvel op een veiligheidsketting botste, die niet was weggehaald. Over de schuldvraag buigt de verzekering zich. ,,Hij loopt volgens de artsen voor op de prognoses. Het is waanzinnig hoe hij erin staat'', zegt De Bever, die Van Gorkom vaak opzoekt in het revalidatiecentrum in Arnhem. ,,Maar dan hebben we het nu alleen nog over gezond worden. Misschien dat hij ergens in zijn achterhoofd aan zijn sport denkt, maar voorlopig gaat het er vooral om dat Jelle weer normaal kan functioneren.''



Het was een moeilijk voorjaar. ,,Natuurlijk nog het meest voor Jelle en zijn directe omgeving.'' De eerste keer terug op de zo geliefde baan, het voelde gek voor bondscoach en rijders. Maar tegelijk realiseerden zij zich dat het leven verder gaat en dat Nederland ook zonder Van Gorkom toonaangevend is in een sport die sinds de Spelen van Peking 2008 sprongen maakt. ,,Het gaat hard, de olympische status speelt een rol, maar zeker ook onze successen. De vijver waaruit je kunt vissen wordt almaar groter.''