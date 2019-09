BMX'ster Smulders wint eerste wereldbekerwedstrijd

Willoughby was in juli in het Belgische Zolder Smulders nog te snel af bij het WK. De Gelderse moest daar als titelverdedigster en winnares van vrijwel alle races dit seizoen genoegen nemen met zilver. Judy Baauw, vierde op het WK, eindigde nu als achtste.nSmulders leidt in de wereldbeker voor Willoughby met nog drie wedstrijden te gaan, één zaterdag in Rock Hill en twee over twee weken in Argentinië.



Bij de mannen was de winst voor de Amerikaan Corben Sharrah. Wereldkampioen Twan van Gendt finishte als vijfde, Joris Harmsen als achtste. Niek Kimmann, de leider in de wereldbeker, vloog er in de halve finale uit.