Bo Bendsneyder voor vierde race op rij in top-10 van Moto2, Francesco Bagnaia wint in MotoGP

MotoGP

De Italiaan Francesco Bagnaia heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de MotoGP. De coureur van Ducati won de Grote Prijs van Spanje. Hij begon de race op het circuit van Jerez van poleposition en wist de hele race de eerste positie vast te houden. De Franse wereldkampioen Fabio Quartararo reed de hele race vlak achter Bagnaia, maar slaagde er niet in een aanval te plaatsen op de koppositie. De coureur van Yamaha verstevigde met zijn tweede plaats wel de leiding in het kampioenschap. De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) won het gevecht om de derde plaats van zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez (Honda). Alex Rins (Suzuki), die voor de race de leiding in de WK-stand deelde met Quartararo, wist geen punten te scoren in Jerez en viel terug.

Bagnaia had zich dit seizoen nog niet vooraan laten zien. Hij worstelde de eerste races erg met zijn Ducati. ,,Ik zocht naar het goede gevoel op de motor en ik heb dat eindelijk gevonden”, zei de Italiaan na de race in Jerez, waar hij zaterdag in de kwalificaties met een baanrecord al aantoonde dat het goed zat. ,,De motor heeft nu pas zijn potentie laten zien in deze ongelooflijke race. Ik verwacht dat ik vanaf nu weer vaker voor de winst zal strijden.”



Quartararo leidt nu het WK met 89 punten. Espargaro klom naar de tweede plaats met 82 punten. Rins zakte naar de vierde plaats met 69 punten. ,,Bagnaia was onnavolgbaar”, erkende Quartararo. ,,Hij had een geweldige start en ik heb echt geprobeerd hem in de eerste ronde in te halen, maar hij was gewoon te snel. Ook later in de race lukte het niet.”