Boehlé en Van de Velde openen EK met zege voor thuispubliek

Van der Poel met mountainbi­ke op het podium in Andorra

16:45 Mathieu van der Poel is als derde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd mountainbike in Vallnord in Andorra. De 23-jarige Nederlands kampioen in het veld en op de weg moest alleen de Italiaanse kampioen Gerhard Kerschbaumer en de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter voor laten.