Bogaerts met Boston Red Sox weer stap dichter bij World Series

Honkballer Xander Bogaerts heeft met Boston Red Sox de tweede ronde bereikt van de play-offs in de Major League. De Red Sox beslisten de best-of-fiveserie tegen Tampa Bay Rays door op het eigen Fenway Park het vierde duel te winnen: 6-5. Daardoor kwam de stand in de serie op een beslissende 3-1 voor de ploeg van de Arubaanse Oranje-international Bogaerts.

De thuisploeg sloeg in de vijfde inning hard toe. Via een homerun van Rafael Devers namen de Red Sox een voorsprong van 3-0. Bogaerts liep even later het vierde punt binnen en na de vijfde inning stond het 5-0. Tampa Bay Rays, vorig seizoen verliezend finalist van de World Series, knokte zich echter terug en na acht innings was de stand weer in evenwicht: 5-5.

In de gelijkmakende beurt van de laatste inning slaagde Boston Red Sox er toch in de winst binnen te halen. Na een verre opofferingsslag van Enrique Hernández, met één man uit, kon Danny Santana de 6-5 binnenlopen.

Volledig scherm Xander Bogaerts (rechts). © AP

Bogaerts en zijn ploeggenoten plaatsten zich daardoor voor de finale van de American League, waarin ze het gaan opnemen tegen Houston Astros of Chicago White Sox. De winnaar speelt in de World Series tegen de kampioen van de National League om het algehele kampioenschap in de MLB. Bogaerts (29) won de World Series in 2013 en 2018 met de ploeg uit Boston.

De Antilliaanse pitcher Kenley Jansen staat met Los Angeles Dodgers, de kampioen van vorig jaar, na het derde duel met San Francisco Giants op een achterstand van 2-1. De Giants wonnen in Dodger Stadium in LA met 1-0 via een homerun van Evan Longoria in de vijfde inning. Jansen deed in de laatste inning wel zijn werk door drie man uit te gooien, maar zijn ploeggenoten kwamen daarna niet tot scoren.